Тертые песочные кексы с творожной начинкой

Шаг 1 Тесто: Смешать муку, разрыхлитель, 180 г. сахара, яйца, растительное масло. Замесить тесто. Тесто должно получится рассыпчатым и масляным. Разделить тесто на 2 части. Одну часть положить в холодильник на 30-40 минут.
Шаг 2 Начинка: Творог перемешать с оставшимся сахаром. Примерно на пачку творога идёт 3 столовых ложки сахара (по вкусу).
Шаг 3 На дно формочек для кексов разложим тесто, распределим по дну. Немножко приподнимем края теста, чтобы получились корзиночки с невысокими бортами. Далее разложим начинку из творога в получившиеся "корзиночки".
Шаг 4 Теперь достанем из морозилки вторую часть теста. И натрем на крупной терке. Тесто к этому времени застынет и его легко будет натирать.
Шаг 5 Засыпаем тертым тестом кексы. Прижимать тесто не нужно, оно должно быть рассыпчатым.
Шаг 6 Выпекать в разогретой духовке 30 минут при t 180 градусов.