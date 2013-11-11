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Тертые песочные кексы с творожной начинкой

Тертые песочные кексы с творожной начинкой

Ингредиенты

  • Мука - 300 г.
  • Сахар - 1 стакан.
  • Яйцо - 2 шт.
  • Масло растительное - 30 мл.
  • Разрыхлитель для теста - 2 ч.л.
  • Творог - 200 г.
  • Соль - щепотка.

Способ приготовления

  • Шаг 1 Тесто: Смешать муку, разрыхлитель, 180 г. сахара, яйца, растительное масло. Замесить тесто. Тесто должно получится рассыпчатым и масляным. Разделить тесто на 2 части. Одну часть положить в холодильник на 30-40 минут.
  • Шаг 2 Начинка: Творог перемешать с оставшимся сахаром. Примерно на пачку творога идёт 3 столовых ложки сахара (по вкусу).
  • Шаг 3 На дно формочек для кексов разложим тесто, распределим по дну. Немножко приподнимем края теста, чтобы получились корзиночки с невысокими бортами. Далее разложим начинку из творога в получившиеся "корзиночки".
  • Шаг 4 Теперь достанем из морозилки вторую часть теста. И натрем на крупной терке. Тесто к этому времени застынет и его легко будет натирать.
  • Шаг 5 Засыпаем тертым тестом кексы. Прижимать тесто не нужно, оно должно быть рассыпчатым.
  • Шаг 6 Выпекать в разогретой духовке 30 минут при t 180 градусов.
Приятного аппетита!
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Просмотров: 12 564 автор: al96ka 11-11-2013, 12:56 0
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