Маффины со сливой Ингредиенты Яйца - 3 шт.Сахар - 180 г.Сливочное масло - 100 г.Разрыхлитель - 1 ч.л.Ванильный сахар - 1 пакетикЛикер (сливовый) - 1 ч.л.Слива - 10-15 шт.Сахарная пудра - 2 ст.л.Соль - щепоткаСпособ приготовления Шаг 1 Приготовить сливу: промыть, разрезать пополам и вытащить косточку. Каждую сливу надрезать.Шаг 2 Яйца взбить в пену с сахаром, ванилью и солью.Шаг 3 Добавить мягкое сливочное масло и ликер, добавить муку. Тесто должно получиться по густоте как густая сметана.Шаг 4 В смазанные формочки положить тесто на две трети формочек. Сверху положить половинку сливы.Шаг 5 Выпекать при t 180 градусов до готовности. Остудить и вытащить из форм.Шаг 6 Готовые маффинки посыпать сахарной пудрой.Приятного аппетита! Оцените пожалуйста: 100 1 2 3 4 5 Если нравится рецепт, то ЖМИ кнопку Прокомментируйте, пожалуйста! Просмотров: 3 928 автор: al96ka 13-10-2014, 00:15 0