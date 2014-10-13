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Маффины со сливой

Маффины со сливой

Ингредиенты

  • Яйца - 3 шт.
  • Сахар - 180 г.
  • Сливочное масло - 100 г.
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.
  • Ванильный сахар - 1 пакетик
  • Ликер (сливовый) - 1 ч.л.
  • Слива - 10-15 шт.
  • Сахарная пудра - 2 ст.л.
  • Соль - щепотка

Способ приготовления

  • Шаг 1 Приготовить сливу: промыть, разрезать пополам и вытащить косточку. Каждую сливу надрезать.
  • Шаг 2 Яйца взбить в пену с сахаром, ванилью и солью.
  • Шаг 3 Добавить мягкое сливочное масло и ликер, добавить муку. Тесто должно получиться по густоте как густая сметана.
  • Шаг 4 В смазанные формочки положить тесто на две трети формочек. Сверху положить половинку сливы.
  • Шаг 5 Выпекать при t 180 градусов до готовности. Остудить и вытащить из форм.
  • Шаг 6 Готовые маффинки посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
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Просмотров: 3 928 автор: al96ka 13-10-2014, 00:15 0
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